شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 0.9% خلال آخر أسبوع فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 10742.23 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 10.13% ليغلق عند مستوى 2763.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعًا بنحو 7.86% مغلقًا عند مستوى 3742 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.4% مغلقًا عند مستوى 13231.03 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3018.49 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 16.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الرابع في شهر يوليو، ليغلق عند مستوى 701.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.4%، وزاد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 366.6 مليار جنيه إلى 370.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.1%، وارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 119 مليار جنيه إلى 125.9 مليار جنيه بنسبة نمو 5.8%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 485.6 مليار جنيه إلى 496.4 مليار جنيه بنسبة نمو 2.2%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9%.

بالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 17.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.25 مليار ورقة منفذة على 303 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 419 مليون ورقة منفذة على 51 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 22 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 77.5 مليون ورقة منفذة على 1745 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 59.84% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 40.16%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 716 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 59.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 4.9 مليار جنيه، بحجم تداول 2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 159.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 7.1 مليار جنيه بحجم تداول 2.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 219 ألف عملية.