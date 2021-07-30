شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 30-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية جديدة ليخترق مستوى 73.30 ويحاول الثبات فوقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، بانتظار التوجه نحو 75.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الانتباه إلى أن الفشل بتأكيد الاختراق سيضغط على السعر لاختبار مناطق 71.05 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 72.00 والمقاومة 75.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد