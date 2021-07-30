الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للنفط 30-07-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية جديدة ليخترق مستوى 73.30 ويحاول الثبات فوقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، بانتظار التوجه نحو 75.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الانتباه إلى أن الفشل بتأكيد الاختراق سيضغط على السعر لاختبار مناطق 71.05 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 72.00 والمقاومة 75.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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