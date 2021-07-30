شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 30-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الذهب على ثباته فوق مستوى 1825.15، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بحمل السعر من الأسفل، بانتظار التوجه نحو 1860.00 كهدف رئيسي، مع الانتباه إلى أن كسر 1825.15 سيضع السعر تحت ضغط سلبي لحظي يستهدف اختبار مناطق 1797.00 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1810.00 والمقاومة 1860.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد