شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 30-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته الإيجابية في محاولة للوصول إلى هدفنا الأول المنتظر عند 1.4000، بانتظار مزيد من الارتفاع بدعم من المتوسط المتحرك 50، والذي تمتد أهدافه إلى 1.4240 بعد تخطي المستوى السابق، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.3890 لاستمرار السيناريو الإيجابي المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3870 والمقاومة 1.4040

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد