شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا لمشاركة مصر فى أولمبياد "طوكيو 2020" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة القومية للبريد، طابع بريد تذكاري بمناسبة مشاركة مصر في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، والتى تعد هى الأكبر في تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، ووصل عدد اللاعبين إلى 134 لاعباً ولاعبة لتوثيق هذا الحدث الرياضي الهام، وفقًا لما أكده شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة فى بيان الجمعة.

وأضاف الدكتور شريف فاروق، أن الهيئة تحرص دائماً على المشاركة في توثيق المناسبات والأحداث الهامة وذلك من خلال إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية لتخليد تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.

جدير بالذكر أن مقاس الطابع (4 سم في 5 سم) مؤمن ضد التزييف متعدد الألوان أوفست وقيمته 5 جنيهات ومزود بتقنية الـ QR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة اصدار الطابع بطريقة مبتكرة وجذابة.