شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع عالمياً.. هل تسجل الأسعار فى مصر 800 جنيها للجرام قريبا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب على المستوى العالمي ارتفاع ملحوظ بنسبة 065% لتتخطي أونصة الذهب مستوى 1820 دولار ، وذلك لعدة أسباب أهمها ما أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأنه لا نية لزيادة أسعار الفايدة خلال وقت قريب.

ومن جانبه يرى ممدوح عبد الله الخبير بأسواق المعادن الثمينة، أن تلميحات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بأنه لن يلجأ إلى سياسة التشديد النقدي دعمت الذهب بصورة ملحوظة في التداولات الفورية، وكذلك حركة التضخم في امريكا تدعم توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

التضخم في أمريكا أعلى بكثير مما كان متوقعا من قبل الاحتياطي الفيدرالي، والذي يواصل الإصرار على أن ارتفاع الأسعار سيكون قصير الأجل وأنه ناتج عن مشكلات في المعروض ذات الصلة بالجائحة. وقد ارتفع معدل التضخم بأسرع وتيرة له خلال 13 عام الشهر الماضي، وإذا ما استمر هذا الأمر، فسوف يتعرض صناع السياسة لضغوط متزايدة للبدء في تقليل ضخ السيولة في وقت مبكر عما كان متوقعا.

‌وأشار ممدوح عبد الله إلي أن السوق المصري لم يتأثر بقوة حتى الآن جراء حركة الذهب عالمياً، وأن الصعود لا يزال في حدود 4 إلى 5 جنيهات لتسجل الأسعار مستويات 792 جنيها للعيار الرئيسي، لكن إذا استمرت حركة الارتفاع في البورصات العالمية فإن الذهب مرشح للصعود وتسجيل مستوي 800 جنيها دون مصنعية.