شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تفاوض النصر للسيارات مع البنوك للحصول على 2 مليار جنيه لتمويل السيارة E70 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركة النصر للسيارات، بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية مفاوضاتها مع عدد من البنوك للحصول على 2 مليار جنيه، لتمويل تصنيع السيارة الكهربائية نصر E70 ، وهى السيارة المتوقع تصنيعها مع شركة دونج فينج الصينية، التى وافقت على تقديم الخبرات الفنية ، مع عدم المشاركة المالية فى المشروع.

وذكر مصدر مسؤل لـ" الخليج 365" أنه بمجرد الاتفاق على القرض، سيتم استكمال عملية تدشين المصنع الجديد بعد تهيئته تماما بشركة النصر لاستقبال معدات تصنيع السيارة ومكوناتها المحلية التى ستتصل لنحو 50‎%‎ من مكونات التصنيع قابلة للزيادة، لافتا إن الجانب الصينى متباطئ فى التعاون الفنى ،مقارنة بالجانب المصرى المساعد تماما لعملية تصنيع السيارة.

أشار المصدر أن ما يتردد عن تأخير تصنيع السيارة وعدم طرحها فى السوق المحلي أغسطس 2022 ، سابق لآوانه، لإنه بمجرد الحصول على التمويل يمكن تدشين المصنع فى 6 أشهر ، وبدء استيراد المكونات الأساسية الخارجية، ومنها البطارية ووحدة التحكم ووحدة الحركة وبعض المكونات، فيما سيتم تصنيع بقية المكونات محليا بعد الاتفاق مع العديد من الشركات المحلية على التصنيع.