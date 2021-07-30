شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة تحويل ورش الصيانة بالسكة الحديد لشركات مساهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس هيئة السكة الحديد تحويل ورش صيانة القطارات إلى شركات مساهمة في إطار خطة تحسين مستوى الخدمة، ويقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن هذه الخطة في شكل سؤال وإجابة خلال التقرير التالى:

ما الهدف من خطة تحويل الورش إلى شركات مساهمة؟

الهدف من الخطة رفع قدرات وإنتاجية هذه الورش من خلال منحها مزيدا من الاستقلالية في الإدارة لتطوير قدراتها في تلبية احتياجات الهيئة في صيانة قطاراتها.

ما هى طبيعة ملكية الشركة التي تتولى إدارة ورش الصيانة؟

الشركات المساهمة التي ستدير ورش الصيانة ستكون بالشراكة بين هيئة السكة الحديد والقطاع الخاص أو تابعة للهيئة أو خاصة بالكامل حيث لم يستقر على طبيعتها.

ما الورش التي سيتم البدء بتطبيق هذه الخطة عليها؟

سيتم البدء بورش كوم أبو راضي ببنى سويف التي تعبر الورش الأكبر على مستوى الهيئة المتخصصة في عَمرات عربات الركاب المكيفة والعادية وإعادة تأهيلها، وكذلك ورش جبل الزيتون المتخصصة في عُمرات عربات البضائع، وورش العباسية التخصصة في توفير وتصنيع متطلبات صيانة القضبان الحديدية والإشارات.

ما دور شركات الإدارة الجديدة لورش الصيانة؟

شركات الإدارة ستكون مسئوليتها الأولى توفير كافة احتياجات ومتطلبات الورش لتطويرها وتوفير الأجهزة والمعدات وقطع الغيار اللازمة لتقوم بدروها في الوفاء بمتطلبات السكة الحديد.

ما الإضافة التي ستمثلها هذه الخطة للورش؟

السكة الحديد تخطط لإجراء تحديث كافة المعدات بالورش للقيام بدروها في صيانة القطارات وهذه الشركات ستعطى الورش مرونة أكثر في توفير احتياجاتها.