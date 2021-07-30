شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 10 مساجد جديدة إحلالا وتجديدا ومسجدين صيانة وترميما اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 10 مساجد جديدة (إحلالًا وتجديدًا)، ومسجدين صيانًة وترميمًا، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1562) مسجدًا، منها (1437) مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا) ، و(125) مسجدًا صيانة وترميمًا.





مديرية أوقاف الدقهلية

1. الشيخ عبيد – مدينة نبروه

2. أبو السيد – ميت تمامة – مركز منية النصر

مديرية أوقاف البحيرة

3. مسجد قرية قطب عوض الشهيرة(البيبانية) – أبو حمص

4. الرياح الكبير – سنباده- المحمودية

5. الكبير قرية الناضوري – الهلباوي – كفر الدوار

6. عزبة النصر – طلمبات – برسيق أبو حمص

مديرية أوقاف الشرقية

7. النور بقرية المجازر – مركز منيا القمح

مديرية أوقاف قنا

8. الرحمن الرحيم- قرية الشاورية – مركز نجع حمادي

9. السلام – قرية البياضية – بالجبلاوي

مديرية أوقاف كفر الشيخ

10. الزهيري – البحري- سيدي سالم غرب

أما المساجد المقرر افتتاحها بعد الصيانة والترميم فهى:

مديرية أوقاف البحيرة

11. مسجد حجازي بالهلباوي – كفر الدوار

مديرية أوقاف أسيوط

12. مسجد تنمية المجتمع ( أبو مأذنتين) – مدينة القوصية