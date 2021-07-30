شكرا لقرائتكم خبر عن السابع على الجمهورية بالدبلوم الفنى: أفتخر بتربيتى فى دار أيتام "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون الخليج 365 بثا مباشرا من إحدى الجمعيات لرعاية الفتيات اليتيمات بمدينة العاشر من رمضان، لتفوق أحد بناتها في شهادة الدبلوم الفني وهي الطالبة حسناء فتحي، التى حصلت على المركز السابع على مستوى الجمهورية دبلوم الزراعة نظام التعليم المزدوج بمجموع 544 من 590 بنسبة 92.2%.

وقالت الطالبة المتفوقة لـ"الخليج 365" إن فرحتها لا توصف، وإن الله استجاب لدعائها، وحقق أمنياتها بأن تصبح من أوائل الجمهورية .

وأضافت حسناء: "كنت على يقين بأن الله سيكون بجانبى"، لافتة إلى أنها لم تعلم أنها السابع على جمهورية بعد ظهور النتيجة، بعدما أخبرتها مدرستها (السلطان عويس)، ووجدت بالفعل اسمها ضمن أوائل الجمهورية، قائلة: "بكيت من الفرحة".

وأشارت حسناء إلى أنها طوال سنواتها التعليمية وهى متفوقة دراسيا، وفضلت التعليم الفني على العام للتحرر من الضغوط النفسية والعصبية التي يتعرض لها الطلاب، مضيفة أنها اجتهدت منذ أول يوم دراسى، واعتمدت على مجموعات التقوية بالمدرسة وشرح المدرسين والتي كانت على تواصل دائم معهم .

ولفتت إلى أنها وأخواتها بالدار كانوا اثنين بالدبلوم هذا العام وبالفعل حصلن على مجاميع عالية تؤهلهن للتعليم الجامعى، إلا أنها الوحيدة التى حصلت على ترتيب ضمن أوائل الجمهورية .

وأكدت حسناء أن إدارة الدار وفرت لهن كل سبل الراحة النفسية والاجتماعية لدعمنا على التفوق، وتابعت: "طموحي هو الالتحاق بكلية الزراعة، والتخصص في الجودة لكي أصبح مهندسة جودة في المستقبل".

من جانبها، أعربت الدكتورة ناهد عرجون رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الفتيات اليتيمات، عن فرحتها لتفوق الدراسي لفتيات الدار، وحصولهن على مجاميع عالية وترتيب ضمن أوائل الجمهورية، لافتا إلى أنه بالرغم من قلة الإمكانيات إلا أن الدار لا تبخل في توفير أى دعم لأى طالبة متفوقة، وأن الطالبات هن نموذج التفوق والأخلاق والذي يجعلنا نفتخر بهن، وأننا سنظل في دعمهن وحتى يحققن كل أحلامهن فى المستقبل.