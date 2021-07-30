شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية يؤدون غدا امتحان الأحياء والاستاتيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى غدا السبت 31 يوليو الجارى طلاب الثانوية العامة الشعبة (العلمية /علوم) الامتحان في مادة "الأحياء" بإجمالى عدد 292 ألفا و428 طالبا/ وطالبة، كما يؤدى طلاب الشعبة (العلمية/الرياضيات) امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" بإجمالي عدد 100 ألف و435 طالبا وطالبة، في اليوم الخامس عشر من الامتحانات.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وانتهى طلاب الشعبة الأدبية من امتحاناتهم، حيث أدى الطلاب 29 يوليو آخر امتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما يستمر طلاب الشعبة العلمية فى امتحانات الثانوية العامة حتى الإثنين المقبل 2 أغسطس حيث يؤدى طلاب شعبة علمى رياضيات امتحان التفاضل والتكامل.