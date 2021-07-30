شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواجه مقاومة قوية – تحليل - 30-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد سعر النفط مقاومة قوية عند 73.30، ليتذبذب حوله الآن، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لتخطي هذا المستوى وتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 75.00 كهدف إيجابي تالي.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50 ما لم يتم كسر مستوى 71.05 والثبات بإغلاق يومي دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 72.00 والمقاومة 75.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد