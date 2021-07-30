شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي أمام نظيره الين الياباني في أخر جلسات الأسبوع والشهر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأدنى له منذ 20 من تموز/يوليو، بينما لا يزال بصدد خسائر أسبوعية وشهرية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 06:56 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.07% إلى مستويات 109.54 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.46، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.61، بينما حقق الأدنى له في أسبوع عند 109.36.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة معدلات البطالة والتي أوضحت انخفاضاً إلى 2.9% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيار/مايو والتوقعات عند 3.0%، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت ارتفاعاً 3.1% مقابل تراجع 0.3% في أيار/مايو، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 8.3%، دون التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.3%.

كما جاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت ارتفاعاً 6.2% مقابل تراجع 6.5% في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع 5.0%، بينما أوضحت القراءة الأولية السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 22.6% مقابل 21.1%، وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 7.3% مقابل 9.9% في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 6.7%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس ارتفاع الإنفاق الشخصي 0.7% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيار/مايو، وتقلص تراجع الدخل الشخصي 0.4% مقابل 2.0% في أيار/مايو، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تسارع النمو إلى 0.6% مقابل 0.5% في أيار/مايو.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.9% خلال الربع الثاني، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 64.2 مقابل 66.1 في حزيران/يونيو.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تؤكد على اتساع عند ما قيمته 80.8 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 85.5 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو، وأيضا صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم للشهر تموز/يوليو لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.