شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتينيوم بصدد ثالث خسائر شهرية وثاني خسائر أسبوعية لها على التوالي مع ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاتينيوم بنحو الواجد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السابعة في أثنى عشرة جلسة من الأعلى لها منذ 16 من حزيران/يونيو وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ 28 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال القلق حيال تطورات جائحة كورونا.

في تمام الساعة 06:22 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.98% لتتداول حالياً عند 1,052.66$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,063.00$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,062.50$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.13% إلى 91.97 مقارنة بالافتتاحية عند 91.86.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس ارتفاع الإنفاق الشخصي 0.7% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيار/مايو، وتقلص تراجع الدخل الشخصي 0.4% مقابل 2.0% في أيار/مايو، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تسارع النمو إلى 0.6% مقابل 0.5% في أيار/مايو.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.9% خلال الربع الثاني، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 64.2 مقابل 66.1 في حزيران/يونيو الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تؤكد على اتساع عند ما قيمته 80.8 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 85.5 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو، وأيضا صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم للشهر تموز/يوليو لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء الماضي التقرير التي تطرقت لإحراز الرئيس الأمريكي جو بايدن تقدماً في جدول أعمالة الاقتصادية، وأن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي الحاكم والجمهوري والبيت الأبيض توصلوا لاتفاق مبدئي حيال حزمة البنية التحتية، وتلى ذلك تصويت مجلس الشيوخ على مشروع قانون البنية التحتية بقمة 550$ مليار والتي حصل على 67 صوت لصالح مشروع القانون مقابل 32 ضد مشروع القانون.

على الصعيد الأخر، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الخميس في تمام 04:17 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 195.89 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,189,148 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، أكثر من 3.83 مليار جرعة.

ونود الإشارة لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.