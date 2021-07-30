شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في خمسة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ السادس من تموز/يوليو، حينما اختبرت الأعلى لها منذ أواخ حزيران/يونيو، بينما لا تزال بصدد أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع ومكاسب شهرية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:28 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.1877 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1885، وذلك بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1876، بينما حقق الزوج الأعلى له في ثلاثة أسابيع عند 1.1894.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن بيانات النمو للربع الأول مع صدور القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس نمو 0.8% مقابل انكماش 0.1% في الربع الأول الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر إنفاق المستهلكين أيضا لفرنسا والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 10.6% في أيار/مايو الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا من فرنسا الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس انكماشاً 0.1% مقابل نمو 0.1% في حزيران/يونيو الماضي، وقبل أن نشهد من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي قد توضح ارتفاعاً إلى 10.6% مقابل 10.5% في أيار/مايو.

بالتزامن مع الكشف من قبل رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أسبانيا عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساعاً 2.1% مقابل انكماش 0.4% في الربع الأول، وذلك قبل أن نشهد من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة أيضا صدور القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد توضح أيضا اتساعاً 2.0% مقابل انكماش 1.8% في الربع الأول.

وأيضا مع صدور القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 1.3% مقابل 0.1% في الربع الأول، وقبل أن نشهد أيضا من إيطاليا صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.1% خلال تموز/يوليو، وبالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق العمل لاقتصاديات منطقة اليورو ككل مع صدور قراءة معدلات البطالة التي قد توضح استقراراً عند 7.9% خلال حزيران/يونيو.

ومع الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تظهر اتساعاً 1.5% مقابل انكماش 0.3% في الربع الأول، بالتزامن أيضا مع الكشف عن بيانات التضخم لاقتصاديات المنطقة مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد توضح تسارع النمو إلى 2.0% مقابل 1.9% في حزيران/يونيو، بينما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 0.9%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس ارتفاع الإنفاق الشخصي 0.7% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيار/مايو، وتقلص تراجع الدخل الشخصي 0.4% مقابل 2.0% في أيار/مايو، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تسارع النمو إلى 0.6% مقابل 0.5% في أيار/مايو.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.9% خلال الربع الثاني، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 64.2 مقابل 66.1 في حزيران/يونيو.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تؤكد على اتساع عند ما قيمته 80.8 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 85.5 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو، وأيضا صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم للشهر تموز/يوليو لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.