شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع والشهر الجاري على اللون الأحمر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية خامس جلسات الأسبوع وأخر جلسات شهر تموز/يوليو الجاري على اللون الأحمر اليوم الجمعة عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها من قبل الاقتصاد النيوزيلندي ونظيره الاقتصاد الاسترالي بالإضافة إلى الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً ومع تسعير الأسواق للضغوط التنظيمية الصينية التي أثقلت على أداء أسهم قطاع التكنولوجيا والتعليم الخاص بالأخص في هونج كونج وقلق المستثمرين من تطورات حائجة كورونا ومتحور دلتا شديد العدوى.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر تصاريح البناء والتي أظهرت ارتفاعاً 3.8% مقابل تراجع 2.4% والتي عدلت من تراجع 2.8% في أيار/مايو الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.4% في الربع الأول الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.5%.

كما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تسارع النمو إلى 2.2% مقابل 0.1% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول، وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك استراليا الاحتياطي عن قراءة مؤشر ائتمان القطاع الخاص والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.9% مقابل 0.5% في أيار/مايو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.4%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 3.1% مقابل 1.9%.

بخلاف ذلك، تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة معدلات البطالة والتي أوضحت انخفاضاً إلى 2.9% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيار/مايو والتوقعات عند 3.0%، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت ارتفاعاً 3.1% مقابل تراجع 0.3% في أيار/مايو، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 8.3%، دون التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.3%.

كما جاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت ارتفاعاً 6.2% مقابل تراجع 6.5% في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع 5.0%، بينما أوضحت القراءة الأولية السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 22.6% مقابل 21.1%، بخلاف ذلك نتطلع حالياً للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 6.7% مقابل 9.9% في أيار/مايو.

على الصعيد الأخر، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الخميس في تمام 04:17 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 195.89 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,189,148 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، أكثر من 3.83 مليار جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.93% ليخسر 17.83 نقطة ويصل إلى المستوى 1,909.60، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.52% ليخسر هو الأخر 422.45 نقطة ويصل إلى المستوى 27,359.97.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.98% ليخسر 47.70 نقطة ويصل إلى المستوى 4,802.57، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.53% ليخسر هو الأخر 18.12 نقطة ويصل إلى المستوى 3,393.60.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 2.09% ليخسر 549.94 نقطة ويصل إلى المستوى 25,765.38، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.06% ليخسر هو الأخر 34.37 نقطة ويصل إلى المستوى 3,208.28.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.95% ليخسر 121.24 نقطة ويصل إلى المستوى 12,607.60، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.03% ليخسر هو الأخر 2.19 نقطة ويصل إلى المستوى 7,415.20.