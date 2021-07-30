شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات بدء العمل بالمنطقة الروسية بقناة السويس نهاية ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والوفد المرافق له، زيارة إلى روسيا من أجل استكمال المشاورات حول ضوابط إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس، ويعرض ”الخليج 365” أهم نتائج الزيارة وفقا لما يلي:

- توقيع اتفاقية توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية مع فاسيلي أوسماكوف النائب الأول لوزير التجارة والصناعة الروسي ليشمل شرق بورسعيد والعين السخنة.

- توقيع العقد النهائي بنهاية العام الجاري لتأسيس شركة لإدارة المنطقة الصناعية الروسية.

- تستقبل المنطقة الاقتصادية وفد روسي رفيع المستوى خلال أغسطس المقبل لتفقد المواقع بشكل نهائي

- مع مطلع سبتمبر القادم تزور الشركات الروسية ورجال أعمال ومستثمرين أبدوا رغبتهم في الاستثمار داخل العين السخنة ليبدأ العمل على الفور بعد توقيع عقد تأسيس شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية بنهاية العام الجاري.

- توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية سيكون بمساحة 5 مليون متر مربع موزعة بين شرق بورسعيد والعين السخنة.

- تبدأ المرحلة الأولى في المشروع على مساحة 1 مليون متر مربع بشرق بورسعيد و500 ألف متر مربع بالعين السخنة.

- يبدأ العمل في المنطقة الصناعية الروسية بالعين السخنة مع نهاية العام الجاري بعد توقيع عقد تأسيس شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية.