شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف السلبي الأول – تحليل - 30-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من تحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 0.9060 ويظهر ارتداد صاعد طفيف من هناك، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك فقد عزمه الإيجابي بشكل واضح، ليدعم فرص استئناف الانخفاض وكسر المستوى المذكور للتوجه نحو 0.8990 كهدف سلبي تالي.

وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لتخطي مستوى 0.9135 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9010 والمقاومة 0.9110

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط