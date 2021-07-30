شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي عالق – تحليل - 30-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بين الدعم المحوري 0.7375 ومقاومة القناة الهابطة التي تنخفض الآن إلى 0.7410، وبالتالي، فإننا مستمرون في حياديتنا إلى أن يتم تخطي أحد هذين المستويين ومن ثم تحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

نذكر بأن اختراق المقاومة سيدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية والتوجه نحو 0.7495 مبدئياً، بينما كسر الدعم سيضغط على السعر لزيارة مستوى 0.7300 كهدف سلبي تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7330 والمقاومة 0.7450

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي