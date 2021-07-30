شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق الهدف الممتد الأول – تحليل - 30-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 76.00 ويرتد هبوطاً من هناك ليتجه نحو اختبار محتمل لأرضية الدعم المحورية 74.70، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، لتبقى الفرص متاحة لاستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 77.80.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 74.70 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضع السعر ضمن المسار التصحيحي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 74.30 والمقاومة 77.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد