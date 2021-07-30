شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تلامس الهدف – تحليل - 30-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الفضة بملامسة هدفنا المنتظر عند 25.65 ويجري محاولات لاختراقه، حيث يبدأ بتقديم تداولات إيجابية جديدة الآن، بانتظار تخطي هذا المستوى لفتح الطريق أمام زيارة مستوى 26.25 كهدف إيجابي تالي.

من هنا، فإن الاتجاه الصاعد سيبقى مرجحاً على المدى اللحظي، مع الانتباه إلى أن الفشل باختراق 25.65 سيضع السعر تحت ضغط سلبي تبدأ أهدافه باختبار مناطق 24.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.20 والمقاومة 26.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد