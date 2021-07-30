شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يجتاز المقاومة – تحليل - 30-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الذهب تداولات يوم أمس فوق مستوى 1825.15، ليؤكد تفعيل السيناريو الإيجابي والتوجه لتحقيق مزيد من الارتفاع على المدى اللحظي، والطريق مفتوح أمام زيارة مستوى 1860.00 الذي يمثّل الهدف الإيجابي الأول.

وبالتالي، فإن الاتجاه الصاعد سيكون مرجحاً خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 1825.15 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1810.00 والمقاومة 1860.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد