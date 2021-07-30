شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستمر بالانخفاض – تحليل - 30-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي انخفاضاً إضافياً يوم أمس ليقترب من الهدف الأول المنتظر عند 1.2407، ونتوقّع استمرار الضغط التصحيحي الهابط لكسر هذا المستوى والتوجه نحو المحطة السلبية التالية عند 1.2313.

لذلك، سيبقى الاتجاه الهابط متوقعاً على المدى اللحظي، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 1.2500 يمثّل الشرط الأول لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2370 والمقاومة 1.2500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط