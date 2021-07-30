شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يقترب من الهدف – تحليل - 30-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الين بسلبية ملحوظة يوم أمس ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 109.22، ويتحرك داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، والتي تدعم فرص كسر هذا المستوى وفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يصل إلى 108.45.

وبالتالي، نحن نرجّح استمرار سيطرة الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 110.30 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.70 والمقاومة 110.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط