شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق مزيد من المكاسب – تحليل - 30-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الارتفاع ليقترب من مستوى 1.4000، ونتوقّع استمرار الميل الصاعد لزيارة القمة المسجّلة مسبقاً عند 1.4240، ليبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة.

سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية قد تسبب تذبذب جانبي مؤقت، بينما يحصل السعر على دعم جيد من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 1.3890 سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مناطق 1.3780 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3870 والمقاومة 1.4040

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد