شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يلامس الهدف – تحليل - 30-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج اليورو مقابل الدولار بملامسة هدفنا المنتظر عند 1.1888 ويستقر حوله، وقد يشهد ميل هابط مؤقت بتأثير سلبية مؤشر ستوكاستيك قبل محاولة الاختراق وتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم السعر من الأسفل، لنرجّح مزيد من الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة للتوجه نحو 1.1975 كهدف إيجابي تالي، مع الانتباه إلى أن الفشل بتحقيق الاختراق المطلوب سيضغط على السعر لاختبار مناطق 1.1780 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1820 والمقاومة 1.1970

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد