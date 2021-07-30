شكرا لقرائتكم خبر عن 29.93 مليون طن زيت خام معالج بمعامل التكرير خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول أن كمية الزيت الخام المعالج بمعامل التكرير بلغت حوالي 29.93مليون طن خلال عام 2020.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ" الخليج 365 " أنه جاري حاليا تنفيذ عدد من مشروعات التكرير لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار وذلك خلال عام 2023.

يذكر أن السنوات السبع الماضية شهدتتشغيل عدد من المشروعات الجديدة بمصافى التكرير ومجمعات تصنيع البترول بهدف زيادة كميات السولار والبوتاجاز والبنزين لتغطية احتياجات البلاد وتقليل الاستيراد حيث تم تشغيل 7 مشروعات جديدة بمصافى التكرير ومجمعات تصنيع البترول بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد عن 5 مليار دولار وثلاث مشروعات كبرى بمصافى التكرير تضيف أكثر من 6 مليون طن منتجات بترولية سنوياً وافتتاح مصفاة تكرير متطورة بمسطرد وتوسعات لمضاعفة إنتاج البنزين بالأسكندرية وأسيوط.