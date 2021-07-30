شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مساهمة قطاع الاتصالات فى الناتج المحلى الإجمالى فى 7 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الإصلاح الهيكلى يستهدف زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 5% عام 2023/ 2024 مقابل 2.8% عام 2019/ 2020، وذلك مع الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة للقطاع في حدود 16%، وتحسين ترتيب مصر طبقاً لمؤشر التعقيد التكنولوجي الصادر عن Oxford Insights لتحتل المركز 45 عام 2024، مقابل احتلالها المركز 55 عام 2020، ونستعرض فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول معدل النمو في قطاع الاتصالات:

1-الإصلاح الهيكلى يستهدف زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 5% عام 2023/ 2024.

2- يستهدف زيادة عدد الشركات الناشئة التابعة للقطاع بنسبة تتراوح ما بين 10% لـ 15%

3- من المستهدف زيادة حجم صادرات القطاع نحو 8 مليار دولار عام 2024، من خلال زيادة حصة صادرات المنتجات الإلكترونية والأجهزة التكنولوجية الحديثة.

4-تحسين ترتيب مصر طبقاً لمؤشر التعقيد التكنولوجي الصادر عن Oxford Insights لتحتل المركز 45 عام 2024.

5- تستهدف الحكومة الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة للقطاع في حدود 16%.

6 -توفير ما بين 120 لـ 140 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024

7- رفع إنتاجية إلى ما بين 20% لـ 25%