شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأدنى له في ثمانية أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الستة في ثماينة جلسات أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 0.7395 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7394، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7403، بينما أن حقق الزوج الأدنى له عند 0.7380.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 0.7% مقابل 0.4% في الربع الأول الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 0.5%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.2% مقابل 0.1%.

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك استراليا الاحتياطي عن قراءة مؤشر ائتمان القطاع الخاص والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 0.9% مقابل 0.5% في أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.4%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 3.1% مقابل 1.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس ارتفاع الإنفاق الشخصي 0.7% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيار/مايو، وتقلص تراجع الدخل الشخصي 0.4% مقابل 2.0% في أيار/مايو، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تسارع النمو إلى 0.6% مقابل 0.5% في أيار/مايو.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.9% خلال الربع الثاني، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 64.2 مقابل 66.1 في حزيران/يونيو الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تؤكد على اتساع عند ما قيمته 80.8 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 85.5 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو، وأيضا صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم للشهر تموز/يوليو لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.