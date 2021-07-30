الاقتصاد

تسارع نمو أسعار المنتجين في استراليا خلال الربع الثاني

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تسارع نمو أسعار المنتجين في استراليا خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.4% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.5%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته عن الربع الفصلي الثاني تسارع النمو إلى 2.2% مقابل 0.1% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا