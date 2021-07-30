شكرا لقرائتكم خبر عن تسارع نمو أسعار المنتجين في استراليا خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.4% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.5%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته عن الربع الفصلي الثاني تسارع النمو إلى 2.2% مقابل 0.1% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول.