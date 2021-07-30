شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مبادرة لتنشيط التكنولوجيا المالية أبرزها إنشاء منصات لتأسيس وترخيص للشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

1- دعوة المؤسسات المالية غير المصرفية إلى مشاركة أفكارهم في وضع أنظمة تعتمد على التكنولوجيا الرقابية والتكنولوجيا الإشرافية مما يسهم في تشجيع شركات الخدمات المالية المتنوعة لتقديم خدمات جديدة من خلال تطوير آليات جمع المعلومات ودعم مراكز الابتكار لحلول التكنولوجيا المالية.

2- التعاون بين المؤسسات المالية غير المصرفية، والبنك المركزي، والجهات التنظيمية لإنشاء قاعدة بيانات مشتركة مما يسهل التحول إلى قطاع مالي قائم على التكنولوجيا.

3- تشجيع المؤسسات المالية القائمة على استحداث البيانات مثل مشروع بنك المعلومات.

4- تشجيع مبادرات الرقمنة مثل دعم شركة القطاع الخاص لتطبيق آلية متطورة لمعرفة هوية العملاء "اعرف عميلك".

5- وضع إطار عمل للاستفادة من البيانات مع مراعاة حماية المعلومات الشخصية وتطوير السياسات المعنية بالتوزيع الآمن للبيانات.

6- تفعيل آلية الـDigital Platform من خلال المنصات الرقمية المرخصة من الهيئة لتداول الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية.

7- استحداث المختبر التنظيمي للسوق Reglap للسوق، والذي يعد بمثابة إطار عمل تنظيمي وتشريعي متخصص وموجه لشركات التكنولوجيا المالية، وهو مصمم لتعزيز ودعم جوانب الابتكار في قطاع الخدمات المالية بالدولة سواء للشركات الجديدة في السوق أو المؤسسات المالية القائمة.

8- إنشاء منصات إلكترونية لتلقي طلبات التأسيس والترخيص "نظام تراخيصي"، وإجراء دفع الرسوم ومتابعة التحصيل إلكترونيًا.

9- إنشاء منصات إلكترونية للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.

10- تفعيل دور شركات التعهيد Outsourcing Services في المساهمة في استخدام شركات التكنولوجيا المالية.

11- تطوير منتج التخصيم الإلكتروني E-factoring ويتم تفعيله من خلال المنصات، وهو منتج يخدم كثيرًا من المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى الاعتماد على الفاتورة الإلكترونية وفقًا للقانون الصادر بشأنها مؤخرًا من مصلحة الضرائب المصرية.

12- تفعيل نماذج برنامج المستشار المالي Robo Advisor: وهو نظام آلي مبتكر لتقديم المشورة الفنية فيما يتعلق بالأنشطة المالية غير المصرفية، ويقوم على تحليل بيانات العملاء ووضعهم المالي الحالي وأهدافهم المالية المستقبلية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

13- تفعيل نماذج التطبيقات الإلكترونية للتأمين Insur Tech وهو نموذج أعمال قائم على استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وأدوات تحليل البيانات الضخمة Big Data في إنشاء نماذج أعمال أو منتجات تأمين جديدة من أجل تعظيم كفاءة التشغيل وتخفيف وإدارة مخاطر التأمين وتحسين خدمة العملاء.

14- تفعيل نماذج التطبيقات الإلكترونية للتمويل الاستهلاكي Consumer Tech: وهي نماذج أعمال قائمة على استخدام التقنيات التكنولوجية من خلال الوسائط الرقمية المتعددة من أجل تبادل المعلومات و/أو تشغيل وإدارة محفظة التمويل الاستهلاكي.

15- خلق قنوات تفاعلية مع شركات التكنولوجيا المالية، وتقديم الدعم اللازم لها لاستحداث وتطوير منتجات وخدمات مالية تواكب احتياجات السوق، بحيث يمنح المشاركين فترة عاملين لتطوير منتجات التكنولوجيا المالية واختبارها ضمن بيئة حيوية محددة المخاطر وذات تكاليف مالية اقتصادية.

16- القيام بمبادرات لتحسين أمن شبكة الإنترنت وأمن المعلومات بين التظم المالية.

17- عدم تبادل البيانات المقدمة من العملاء-بغرض الحصول على خدمة تمويلية-مع أي جهات بخلاف الجهة التي أعطى العميل لها بياناته.

18- إلزام الشركات ومقدمي الخدمات بالطرق التكنولوجية بالعمل على تقديم ورش عمل/أدلة استرشادية/نشرات توعوية عن حقوق والتزامات العملاء في مجال التعامل بتكنولوجيا الخدمات المالية، وكذلك وسائط تكنولوجيا الخدمات المالية ومستوى الأمان لكل منها، والمخاطر التي قد يتعرضون لها مقابل المزايا التي يحصلون عليها.

19- عقد دورات تعريفية للعملاء بالبيانات المطلوب تقديمها في حالة الرغبة في الحصول على خدمات التكنولوجيا المالية الرقمية.

20- إعداد نظام إلكتروني متكامل يربط هيئة الرقابة المالية بكافة الشركات، ويتم من خلاله تقديم البيانات المالية والتقارير غير المالية إلى الهيئة.

21- تحفيز استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والميكنة وتنظيمهم، لدعم كافة الأنشطة المالية غير المصرفية في ضوء الحاجة الملحة لمسايرة التطورات التكنولوجية.

22- توفير أدلة استرشادية على موقع الهيئة توضح الأدوات المالية التكنولوجية الموجودة في الأسواق والمستخدمة من قبل مختلف المؤسسات وكيفية استخدامها ومميزاتها ومخاطرها.