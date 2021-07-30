شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 14 منطقة بالجيزة من 10 مساء الجمعة لـ8 صباح السبت والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت محافظة الجيزة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ستقطع المياه لـمـدة 10 سـاعـات عن المناطق المذكورة، اعـتـبـاراً مـن الساعة 10 مساء اليوم الجمعة حتى الساعة الثامنة من صباح غدا السبت.
وأوضحت الشركة سبب الانقطاع نظراً لقيام الهيئة القومية للأنفاق بأعمال تحويل خط الصرف الصحي قطر 1200 مم المتعارض مع تنفيذ محطة مترو الأنفاق (القومية) ضمن المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة. كما وجه المحافظ رؤساء أحياء شمال الجيزة والوراق بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أى معوقات.
وأهابت محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة وسوف تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.