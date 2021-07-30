شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 14 منطقة بالجيزة من 10 مساء الجمعة لـ8 صباح السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد 14 منطقة بمحافظة الجيزة، اليوم الجمعة، انقطاعا فى مياه الشرب لمدة 10 ساعات متواصلة، وهى مناطق (المسابك – عزبة المفتي – مدينة السادات - أرض الحداد - من فيلا مرجان حتي نقطة بشتيل - العروبة ومتفرعاتها - امتداد المعهد الديني - امتداد سيدي عبدالعزيز - ما بين العروبة والدائري "نزلة القومية" - منطقة مسجدي الخولي - منطقة داير الناحية - منطقة متولي الشعراوي- شارع القومية العربية).

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ستقطع المياه لـمـدة 10 سـاعـات عن المناطق المذكورة، اعـتـبـاراً مـن الساعة 10 مساء اليوم الجمعة حتى الساعة الثامنة من صباح غدا السبت.

وأوضحت الشركة سبب الانقطاع نظراً لقيام الهيئة القومية للأنفاق بأعمال تحويل خط الصرف الصحي قطر 1200 مم المتعارض مع تنفيذ محطة مترو الأنفاق (القومية) ضمن المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة. كما وجه المحافظ رؤساء أحياء شمال الجيزة والوراق بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أى معوقات.

وأهابت محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة وسوف تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.