شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الصحة: توريد 20مليون جرعة لقاح سبوتنيك ومثلها من جونسون بأغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها استعراض الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، تقرير حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وجهود توفير اللقاحات المضادة لهذا الفيروس.

وفى مستهل عرضها أكدت وزيرة الصحة أن معدل الإصابة والوفيات الأسبوعي على المستوى المحلى يشهد انخفاضا خلال هذه الفترة.

وتناولت وزيرة الصحة خلال العرض الموقف الخاص بالمتغيرات الطارئة على فيروس كورونا، حيث أشارت إلى عدد الدول التي ظهر بها متغير "دلتا" حتى الآن، والدراسات التي أجريت عن معدل الدخول الى المستشفى بالنسبة لمتغير "دلتا"، ومدى تأثير اللقاحات على هذا المتغير، لافتة إلى أن الدراسات أوضحت أن متغير " دلتا" ضاعف من خطر دخول المستشفى، لكن لا تزال اللقاحات تقلل بشكل كبير من خطر الدخول إلى المستشفى في وجود هذا المتغير، كما أكدت الدراسات أهمية الاستمرار في ارتداء الكمامة لكافة المواطنين سواء تم تطعيمهم أم لا، وذلك في مختلف المناطق التي تشهد انتشارا لسلالة "دلتا".

وتطرقت الوزيرة إلى مستجدات الموقف الوبائي بمصر، والجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنية استعداداً لاستقبال الوفود السياحية القادمة إلى مصر من مختلف بلدان العالم.

وحول مخطط توريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة القادمة، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه من المقرر أن يصل من لقاح سينوفاك "مواد خام" خلال الفترة من شهر أغسطس القادم، وحتى نهاية العام، ما يكفى لتصنيع 70.2 مليون جرعة، هذا إلى جانب توريد 20 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك"، و 20 مليون جرعة من لقاح "جونسون & جونسون"، و35.6 مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا"، و2.4 مليون جرعة من لقاح "فايزر"، وذلك خلال نفس الفترة، لافتة إلى أنه بذلك يصل إجمالي ما سيتم توريده من لقاحات خلال الفترة من أغسطس المقبل وحتى نهاية العام إلى 148.2 مليون جرعة، وهو ما يكفى لتطعيم 83.7 مليون مواطن، وفى هذا الصدد نوهت وزيرة الصحة إلى التعاون مع منظمة اليونيسيف لدعم سلسلة التبريد اللازمة لحفظ جرعات اللقاحات، موضحة أنه تم التواصل مع المنظمة وتم الاتفاق على حصول مصر على منحة مجانية تحتوى على 63 ثلاجة بقدرة تخزينية تصل إلى حوالى 619 ألف جرعة، وذلك لحفظ جرعات لقاح "فايزر"، والمتوقع وصولها خلال أيام.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





الإعدام لـ24 إرهابيا بتهمة اغتيال أمين شرطة وتفجير حافلة أمنية فى البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور بالبحيرة، برئاسة المستشار مصطفى المغازي، وعضوية المستشارين جمال عبد الناصر سالم وحاتم حمزة عبدالرحمن، بإعدام 24 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بتهمة تفجير حافلة أمنية واغتيال أمين شرطة فى البحيرة.

وقضت المحكمة بإعدام 16 متهمًا بينهم 10 حضوريًا في قضية تفجير أتوبيس الشرطة بمركز رشيد، كما قضت بإعدام 8 متهمين بينهم 6 حضوريًا وانقضاء الدعوي بحق 3 آخرين لوفاتهم في حادث اغتيال أمين شرطة ربيع محمد على عصفور من قوة مباحث الدلنجات أثناء خروجه من منزل أحد أصدقائه بقرية الوفائية في القضية رقم 2308 لسنة 2015 .

وترجع الأحداث إلى عام 2015 حيث قام أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي بتفجير عبوة ناسفة بالقرب من قرية محلة الأمير التابعة لمركز رشيد، أثناء سير أتوبيس خاص بنقل أفراد الشرطة، ما نتج عنه استشهاد 3 أمناء شرطة وإصابة 33 آخرين .





مقتل 18 مدنيا فى النيجر جراء هجوم مسلح قرب الحدود مع مالى

قتل 18 مدنيا في النيجر فى هجوم مسلح قرب الحدود مع مالي، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز دون التطرق لتفاصيل أخرى.

وفى وقت سابق، أعلنت السلطات الموريتانية تحرير مواطنين اختطفا خلال هجوم مسلح بين مدينة كالا والنوارة قرب الحدود الموريتانية المالية.

وأكد مصدر رسمي موريتاني سلامة المواطنين وأنهما بحالة صحية جيدة، لافتا إلى أنهما كانا قد تعرضا للاختطاف من قبل فصيل تابع لتنظيم قاعدة الإرهابي شمال مالي قبل أسبوعين.

وأفاد بأن الفصيل التابع للقاعدة اختطف ثلاثة صينيين أيضا خلال هجوم مسلح داخل الأراضي المالية استهدف الشركة القومية الموريتانية للطرق وشركة صينية.





القصة الكاملة لمشاجرة المرج بين أصحاب المحلات والباعة وسقوط قتيل.. بث مباشر

أجرى الخليج 365 لايف، من موقع مشاجرة المرج الذى راح ضحيتها صاحب محل عصير علي يد عدد من الباعة الجائلين بالمنطقة، وأصيب على إثرها آخرين.

وأمرت نيابة المرج بتشريح جثة شخص لقى مصرعه في المشاجرة التي نشبت بين مجموعة من الباعة الجائلين وأصحاب المحلات، بجوار محطة مترو المرج القديم، كما أمرت بالاستعلام عن حالة المصابين في نفس المشاجرة، كما تواصل النيابة تفريغ جميع الكاميرات المحيطة لموقع الحادث للكشف عن الأسباب الأولية للمشاجرة.

أقوال شهود العيان

ويستمع رجال المباحث بالقاهرة، لأقوال شهود العيان حول واقعة مشاجرة المرج، التي نتج عنها مقتل شخص وإصابة آخرين، كما يستمع رجال المباحث لأقوال المصابين في الواقعة لجمع المعلومات البيانات اللازمة حول الحادث، وكشفت التحقيقات أن سبب المشاجرة هو اعتراض صاحب محل عصير على وقوف بائع جائل أمام محله للبيع.





أول شركة طيران روسية تحصل على تصاريح الطيران إلى المنتجعات المصرية

أعلنت شركة الطيران "روسيا" أنها حصلت على التصاريح اللازمة لتنفيذ رحلات إلى المنتجعات المصرية، وبذلك تصبح الشركة أول شركة طيران تحصل على التصاريح اللازمة، وفقا لما ذكرته وكالة "نوفوستى" اليوم الخميس.

وأفادت الشركة الروسية، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، بأنها على استعداد للبدء بتنفيذ رحلات طيران منتظمة إلى المنتجعات المصرية اعتبارا من 9 أغسطس 2021. وقالت، إنها حصلت على التصاريح اللازمة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع على مرسوم يقضي برفع الحظر المفروض على تسيير الرحلات الجوية إلى مصر.





التعليم تضبط 3 حالات غش بامتحان اللغة الأجنبية الأولى بينهم تابلت "مهكر"

أدى 255 ألفا و353 طالبا/طالبة "بالشعبة الأدبية" امتحان مادة "اللغة الأجنبية الأولى"، كما أدى طلاب مدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بإجمالي 1179 طالبا/طالبة، وذلك في اليوم الرابع عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الرابع عشر سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.





ارتفاع بدرجات الحرارة والرطوبة غدا بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة، مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة ، يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا ، فضلا عن وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.





وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة:

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.





التعليم تضبط طالب الثانوية المسئول عن نشر أسئلة اللغة الأجنبية الأولى

تمكن فريق الغش بغرفة عمليات الوزارة من ضبط الطالب المسئول عن تصوير امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ونشرها على جروبات الغش، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق عقوبة الحرمان عامين من الامتحانات، وجاء ضبط الطالب بعد بحث استمر فترة زمنية لإخفاء الطالب كود ورقة الأسئلة المتداولة.

تداولت صفحات الغش الإلكترونى بعض أجزاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، بعد بدء لجنة الامتحانات، فيما يتتبع فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية بالوزارة الصور المتداولة للتأكد منها.

وبدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية أداء امتحان مادة "اللغة الأجنبية الأولى" بإجمالي 255 ألف و353 طالب وطالبة، كما يؤدى طلاب مدارس (stem) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بإجمالي 1179 طالب وطالبة.





محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية وصفوف النقل

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جداول امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للصف الثالث الإعدادى الدور الثانى للعام الدراسى 2020 / 2021 عام ولغات وصفوف النقل والمهنى والصم وضعاف السمع والمكفوفين

أكد محافظ الجيزة، اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال انعقاد الامتحانات من التباعد بين الطلاب في اللجان الامتحانية وارتداء الكمامة وتواجد المطهرات بالإضافة إلى توجية الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والجهات المختصة للقيام بأعمال التطهير الدوري للجان الامتحانية.





وجاءت مواعيد امتحانات الدور الثانى للصفوف كالآتى:-

أولا / صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية للصف الرابع ( عام وفصل واحد ومكفوفين ) والسادس ( صم وضغاف سمع ) خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس 2021.

ثانيا / الصف الخامس والسادس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين ) والسابع والثامن ( صم وضعاف سمع ) خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس 2021.

ثالثا / صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية ( الصفين الأول والثانى الإعدادى ) العام والمهنى والصم والمكفوفين ) يبدء خلال الفترة من 7 إلى 11 أغسطس 2021.

رابعا / امتحان الشهادة الإعدادية ( العام والمهنى والمكفوفين والصم وضعاف السمع ) خلال الفترة من 14 إلى 19 أغسطس 2021.

خامسا / الصفين الأول والثانى الثانوى ( للصم وضعاف السمع ) خلال الفترة من 7 إلى 15 أغسطس 2021

سادساً/ الصف الأول والثانى( المكفوفين) خلال الفترة من 7 إلى 16 أغسطس 2021.

سابعا / صفوف النقل بالتعليم الثانوى ( الصفين الاول والثانى العام ) خلال الفترة من 7 إلى 14 أغسطس 2021.

ثامنا/صفوف النقل بالتعليم الثانوى الفنى بجميع أنواعه خلال الفترة من 1 إلى 12 أغسطس 2021.

علما بأن جداول مراحل النقل بالإدارات التعليمية وجدول الشهاده الإعدادية موحد على مستوى محافظة الجيزة خلال الفترة من 14 إلى 19 أغسطس 2021 .





الصحة: انخفاض معدل الإصابة السنوى بفيروس سى فى مصر لأكثر من 92%

أكدت وزارة الصحة والسكان انخفاض معدل الإصابات الجديدة بفيروس سى لأكثر من 92٪ سنويًا مؤكدة أن مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس سى قامت بجهد كبير في الكشف عن المرض وعلاجة .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن مصر كانت واحدة من أكثر البلدان التي عانت لسنوات عديدة من التهاب الكبد الوبائي سي والذي كان ينعكس سلبًا على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

وتابعت :مصر تعد الآن دولة رائدة في مجال الاهتمام بالصحة العامة والقضاء على الالتهاب الكبدي، حيث إن منظمة الصحة العالمية في طريقها لإعلان مصر أول دولة خالية من التهاب الكبد الوبائي سي ، وذلك بعد مشاركة خبراء المنظمة في تقارير التحقق من المبادرة والتي تمت وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.