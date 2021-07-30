شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف اللبنانية تبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال استقباله لقائد الجيش اللبناني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى استقباله للقائد العام للجيش اللبناني العماد جوزاف عون بالقاهرة أمس.

ونشرت صحيفة اللواء اللبنانية في صدر صفحتها الأولى صورة اللقاء ونقلت تصريحات الرئيس السيسي التي أكد فيها على دور الجيش اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، مشيرة إلى الشكر الذي قدمه عون للرئيس السيسي على دعم مصر المستمر للبنان وللجيش اللبناني .

من جانبها، ركزت صحيفة نداء الوطن اللبنانية على تصريحات الرئيس السيسي حول ما تمثله الجيوش الوطنية باعتبارها عمودا فقريا ضامن لتماسك الدول واستقرارها .

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي أكد اعتزازه بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي وحرص مصر على سلامة لبنان وأمنه واستقراره ومصلحته الوطنية، مثمنا الدور الأساسي الذي يقوم به الجيش اللبناني للحفاظ على الاستقرار والتوازن بلبنان.

وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة الشرق اللبنانية في عددها الصادر اليوم الضوء على تصريحات الرئيس السيسي التي أكد فيها حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان ومصلحته الوطنية.