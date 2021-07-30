شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط ترقية 800 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بالموافقة على ترقية 800 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد المشروع الذى تقدم به الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ.

وقال مصدر بالجهاز المركزى للتنظيم والادرة، إن القرار سيتضمن الموظفين الذين أتموا المدة البينية المقررة للترقية والتي نص عليها قانون الخدمة المدنية حتى تاريخ 30 – 6 – 2021، مشيرا إلى أنه يصل عددهم إلى 800 ألف موظف يستحق الترقية.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن المدة البينية هي الشرط الوحيد للحصول على الترقية والتي سيتم تنفيذها خلال أيام على جميع مؤسسات الدولة التابعة للجهاز الإدارى للدولة.

ويأتى مشروع القرار في ضوء اهتمام الحكومة بالتحفيز المعنوى للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، لما تضفيه من أثر إيجابي على النطاقين الوظيفي والاجتماعي للموظف، كما تسهم الترقية، بالدفع بالعناصر الشابة إلى الوظائف الأعلى بما يساهم في تطوير مستوى الموارد البشرية المتاحة بالجهاز الإداري للدولة من ناحية، ويتماشى مع سياسة الدولة والدفع بمزيد من الشباب في المناصب القيادية والإشرافية.