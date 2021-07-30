شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة": 30 يونيو 2022 تشهد الانتهاء من تطوير قرى كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يشرف شخصيا على مبادرة حياة كريمة بكل تفاصيلها، بالإضافة إلى أن هناك توجيهات الرئاسية بتذليل كل العقبات أمام مشاريع مبادرة حياة كريمة، ولا تتوقف نهائيا حتى ساعة واحدة.

وأضاف مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم المذاع على قناة DMC، تقديم دينا عصمت، أن هناك تنسيقا لاستمرار العمل فى المشروعات الإنشائية وعدم توقفها نهائيا، وإنهاء إجراءات الأراضى والاستجابة لأراضى التخصيص.

وتابع مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أن المرحلة الأولى تحتاج لتراخيص مجموعة كبيرة جدا فى الأراضى، وأن هناك عددا من مشروعات التجمعات الخدمية والصرف الصحى، وأن هناك قرى كاملة فى 30 يونيو 2022 سيكون تم الانتهاء منها فى مبادرة حياة كريمة.