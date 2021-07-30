شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 40 وفقدان 150 آخرين فى فيضانات بشمال أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسؤولون أفغان، الخميس، مصرع 40 شخصاً وفقدان 150 آخرين، جراء فيضانات دمّرت منطقة شمالى البلاد.

وتجري عمليات بحث للعثور على المفقودين بعدما تساقطت أمطار غزيرة فى مقاطعة كامديش فى ولاية نورستان على بعد حوالى 200 كيلومتر نحو شمال شرق كابول.

يذكرأن، أعلنت السلطات الباكستانية عن مقتل امرأة وطفلها وتعرض العشرات لإصابات متفاوتة جراء الفيضانات والسيول المفاجئة التي غمرت عددًا من أحياء العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بحسب شبكة " روسيا اليوم".

وأوضح مسؤول في الإدارة الحكومية لمدينة إسلام آباد أن مياه الفيضانات غمرت الطابق السفلي لأحد المنازل في حى (إي ـ 11) مما أدى إلى وفاة امرأة وطفلها غرقاً، مضيفاً أن حوادث أخرى أدت إلى تعرض العشرات لإصابات متفاوتة.

يذكرأن، لقي أربعة عمال حتفهم إثر انهيارٍ أرضى تعرّض له منجم للفحم الحجرى فى إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت مصادر حكومية في الإقليم أن الانهيار وقع في منجم بمنطقة هارناي أثناء وجود أكثر من 165 عاملاً بداخله، مضيفة أنه قد باشرت فرق الإنقاذ الحادث لانتشال جثث القتلى، وتم إيقاف العمل فى المنجم.