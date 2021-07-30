شكرا لقرائتكم خبر عن نشر حركة ترقية 800 ألف موظف على موقع "المركزى للتنظيم والإدارة" خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز بصدد إصدار القرار التنفيذى لحركة الترقيات خلال أيام لموظفين الجهاز الإدارى للدولة، بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مشروع القرار بترقية 800 ألف موظف، والذى تقدم به الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وأشار المصدر لليوم السابع إلى أنه فور الإعلان عن القرار التنفيذي ستتاح حركة الترقيات على الموقع الإلكترونى، وسيتمكن جميع الموظفين من ادخال بيانتهم لمعرفة دورهم في الترقية، مشيرا إلى أن القرار سيتبعه بعد ذلك الإعلان عن القواعد التنفيذية للقرار، والذى سيوضح آليات تنفيذ القرار والقواعد المنظمة له.

ويأتى مشروع القرار في ضوء اهتمام الحكومة بالتحفيز المعنوى للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، لما تضفيه من أثر إيجابي على النطاقين الوظيفي والاجتماعي للموظف، كما تسهم الترقية، بالدفع بالعناصر الشابة إلى الوظائف الأعلى بما يساهم في تطوير مستوى الموارد البشرية المتاحة بالجهاز الإداري للدولة من ناحية، ويتماشى مع سياسة الدولة والدفع بمزيد من الشباب في المناصب القيادية والإشرافية.