شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح "أمازون" خلال الربع الثاني لكن دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "أمازون دوت كوم" يوم الخميس عن نتائج الأعمال الفصلية عن الربع السنوي الثاني، والتي شملت تسجيل زيادة في الأرباح، لكن الإيرادات دون المتوقع.



وأوضحت "أمازون" أنها سجلت ارتفاعا في الأرباح الفصلية عند 7.77 مليار دولار في الربع الثاني مقارنة بأرباح قدرها 5.24 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، سجلت "أمازون" أرباحا معدلة عند 15.12 دولار لكل سهم في الربع الثاني بينما أشارت توقعات المحللين إلى تحقيق أرباح عند 12.30 دولار للسهم.



وارتفعت إيرادات شركة التجارة الإلكترونية بنسبة 27% إلى 113.1 مليار دولار في الربع الثاني، لكن ذلك دون توقعات عند 115.2 مليار دولار.



وأفادت "أمازون" أنها تتوقع تحقيق إيرادات فصلية في الربع السنوي الثالث بين 106 مليارات و112 مليار دولار بينما يتوقع محللون تسجيلها إيرادات عند 119.2 مليار دولار.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "أمازون دوت كوم" بنسبة 0.8% وأغلق جلسة الخميس عند 3599.9 دولار، وبعد إعلان النتائج، هبط بأكثر من 7%.