شكرا لقرائتكم خبر عن 35.7 % انخفاضا في «إنفاق المستهلكين» عبر نقاط البيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 24 يوليو الحالي، انخفضت بنسبة 35.7%، مسجلة نحو 6.123 مليار ريال مقارنة بـ 9.427 مليار ريال، في الأسبوع السابق عليه، بينما تراجع عدد العمليات المنفذة بنسبة 20.4% مسجلة 84.706 مليون عملية مقابل 106.481 مليون عملية.

وبحسب التقرير تصدر قطاع المطاعم والمقاهي قائمة القطاعات الأكثر في عمليات نقاط البيع بنحو 1.164 مليار ريال، مقابل 1.238 مليار ريال، منخفضا بنسبة 6% في قيمة العمليات عن الأسبوع السابق له، فيما تراجع عدد العمليات بنسبة 19.9%، مسجلا 23.442 مليون عملية مقارنة بـ 29.253 مليون عملية.

وجاء في المركز الثاني قطاع الأطعمة والمشروبات بعمليات بلغت قيمتها 1.070 مليار ريال، مقابل 1.361 مليار ريال، متراجعا بنسبة 21.4%، فيما انخفض عدد العمليات بنسبة 14.3% مسجلة 22.395 مليون عملية مقارنة بـ 26.141 مليون عملية.

ووفقا للتقرير جاء في المرتبة الثالثة، قطاع الملابس والأحذية بقيمة عمليات بلغت 532.974 مليون ريال، مقارنة بـ 988.201 مليون ريال، متراجعة بنسبة 46.1%، بينما في المرتبة الرابعة جاء قطاع السلع والخدمات المتنوعة بقيمة عمليات بلغت نحو 488.496 مليون ريال، مقارنة بـ 902.360 مليون ريال لتهبط بنسبة 45.9% عن الأسبوع السابق عليه، فيما جاء خامسا قطاع محطات الوقود بقيمة عمليات بلغت نحو 486.081 مليون ريال، مقارنة بـ 557.846 مليون ريال، بانخفاض قدره 12.9%.

وأشار التقرير إلى أن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأولى لقيمة العمليات بنحو 1.669 مليار ريال، مقابل 2.855 مليار ريال متراجعة 41.5%، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 898.075 مليون ريال مقابل 1.492 مليار ريال، منخفضة 39.8%، بينما جاءت الدمام في المركز الثالث بقيمة عمليات بلغت 285.325 مليون ريال، مقارنة بـ 486.430 مليون ريال، بانخفاض 41.3% عن الأسبوع قبل الماضي، وفي المرتبة الرابعة جاءت المدينة المنورة بقيمة عمليات بلغت 246.107 مليون ريال، مقارنة بـ 356.843 مليون ريال، بتراجع قدره 31%، بينما جاءت بالمرتبة الخامسة مدينة الخبر بقيمة عمليات بلغت 208.189 مليون ريال، مقارنة بـ 307.354 مليون ريال، بانخفاض قدره 32.3%.