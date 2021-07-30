شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاذ: مزادات إلكترونية لتصفية 10 عقارات بـ «الأفلاج وجدة ووادي الدواسر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يقيم مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» عدة مزادات إلكترونية، وهي: «مزاد درة الأفلاج»، الذي يبدأ يوم الإثنين الموافق 2/ 8/ 2021م ويستعرض 3 فرص استثمارية تتمثل في عمارة تجارية سكنية وفلتين في محافظة الأفلاج، بمساحات تتجاوز 2600 متر مربع، و«مزاد درة جدة» الذي يبدأ يوم الأحد الموافق 8/ 8/ 2021م، لتصفية 5 عقارات تتمثل في أراض تجارية وسكنية، بمساحات إجمالية تتجاوز 408 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى «مزاد نخبة الوادي» الذي يبدأ 11/ 8/ 2021م ويستعرض فرصتين استثماريتين تتمثلان في ورشة وأرض فضاء بمساحة تتجاوز 1.560.000 متر مربع في محافظة وادي الدواسر.

وتعرض منصات المزادات الإلكترونية العديد من الفرص الاستثمارية للجهات المستثمرة وللمستثمرين من رجال الأعمال، فيما تتميز بسهولة المزايدة عليها والوصول لها من أي مكان، وسهولة استكمال إجراءات البيع والشراء إلكترونيا دون الحاجة إلى الحضور.

ويعد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.