شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تستثمر فى البورصة.. 3 نصائح ذهبية لدخولك عالم سوق المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاستثمار فى البورصة ليس لعبة حظ ولكنه دراسة جادة ومتابعة لأموالك على المدى الطويل، ولذا قبل أن تبدأ الاستثمار في البورصة هناك 3 نصائح ذهبية لتخطط وتبنى استراتيجية سليمة لاستثمارك وهى:





أولًا: اعرف وضعك المالي جيدًايجب على المستثمر بالبورصة النظر بواقعية لوضعك المالى الحالى وتعرف على مصادر دخلك ونفقاتك، مثلًا هل لديك قروض، تأكد من دفع التزاماتك أولًا، فليس من المنطق أن تبدأ استثمارك وهناك ديون يجب سدادها، والآن لكى تدخر ابدأ أولًا بعمل قائمة لنفقاتك الشخصية ثم خصص نسبة من دخلك للادخار شهريًا مثلًا فى الودائع وباقى المبلغ للاستثمار فى البورصة.

وينصح أن تحتفظ بمبلغ كافى من النقود للطوارئ والنفقات غير المتوقعة، كما ينصح أن تعمل على إدخار واستثمار أكثر من نصف دخلك السنوي.





ثانيًا: حدد أهدافك المالية المستقبليةيجب على المستثمر أن يحدد لماذا يريد أن يدخر أو يستثمر، ولذا عليه أن يضع قائمة بالأولويات مثلًا شراء سيارة جديدة، زيادة دخل إضافي، شراء منزل، إدخار ثروة لأولاده، كما يجب أن يحدد المدة التي يريد استثمار أمواله لكي يحدد أدواته الاستثمارية التي تتناسب مع أهدافه سواء هو استثمار قصير أم طويل الأجل.





ثالثًا: نوع استثماركيجب أن توزع استثماراتك على الأدوات المختلفة وفقًا لأهدافك الاستثمارية، وتذكر دائمًا أن التنوع في الاستثمار ما بين استثمار ذات عائد ومخاطر منخفضة وأخرى ذات عائد ومخاطر مرتفعة، وهناك 3 استراتيجيات يمكنك الاختيار من بينهم (مع الأخذ في الاعتبار أن المدة والنسبة توضيحية فقط وتختلف حسب الأهداف الاستثمارية الخاصة بكل مستثمر).