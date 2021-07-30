شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تحافظ على مكاسبها مغلقة الجلسة على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس على الرغم من صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات ومع متابعة تدفق نتائج أعمال الشركات.



وكشفت بيانات حكومية عن أن القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجلت نموا بنسبة 6.5% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بتوقعات أشارت إلى نمو بنسبة 8.5% بعد نمو بنسبة 6.4% في الربع الأول.



وعلاوة على ذلك، أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفض إلى 400 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 424 ألف طلب في الأسبوع قبل الماضي، بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 382 ألفا.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.7% أو ما يعادل 1.23 دولار وأغلق الخام عند 73.62 دولار للبرميل.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.7% أو ما يعادل 1.31 دولار وأغلق عند 76.05 دولار للبرميل.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 153 نقطة) إلى 35084 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 35171 نقطة وأقل مستوى عند 34985 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 18 نقطة) إلى 4419 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4429 نقطة وأقل مستوى عند 4403 نقاط.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 14778 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 14833 نقطة وأقل مستوى عند 14761 نقطة.