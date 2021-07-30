شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق على ارتفاع بنسبة 1.5% مع تلاشي ضغوط الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية واستمرار المخاوف بشأن جفاف الطقس.



وأعلنت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي عن حجم التفتيش على المحاصيل – تمهيدا للتصدير – عند 477.964 ألف طن من القمح و1.037 مليون طن متري من الذرة و220.986 ألف طن من الصويا.



كما تلقت عقود الذرة دعما أيضا من استمرار الجفاف في الطقس بأمريكا الشمالية الأمر الذي يزيد المخاوف بشأن نقص المحاصيل وتضرر جودتها.



وتشهد مساحات شاسعة من ولايات الغرب والوسط الأمريكية جفافا في الطقس لا سيما في حزام الذرة، وهي المنطقة المزروعة بشكل كبير بالذرة.



من جانبها، حذرت الحكومة البرازيلية من أن برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة خاصة في المناطق الجنوبية بالبلاد المزروعة بالقمح والذرة من شأنها أن تضر بهذه المحاصيل.



وفي ساق منفصل، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 21َ:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.2 نقطة وأقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.5% إلى 5.58 دولار للبوشل.