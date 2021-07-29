شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأمريكية عند إغلاق جلسات التداول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً أمس عند إغلاق جلسات التداول في بورصة نيويورك، إثر بيانات إيجابية بشأن تعافي الاقتصاد الأمريكي بعد الجائحة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 151.49 نقطة بما يعادل 0.43 بالمئة ليصل إلى 35082.42 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 18.31 نقطة أي 0.42 بالمئة مسجلاً 4418.95 نقطة، فيما صعد المؤشر ناسداك المجمع 15.67 نقطة أي 0.11 بالمئة إلى 14778.26 نقطة.