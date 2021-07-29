شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 798 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الخميس، 4 جنيهات بالتعاملات المسائية، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 798 جنيها للجرام، بعد صعود سعر أونصة الذهب عالمياً إلى مستويات 1828 دولارا.





أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر الذهب عيار 18 سجل 684 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 سجل 798 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 سجل 912 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 6384 جنيها.

سعر اونصة الذهب 1828 دولارا.

صعدت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس فيما أبدى المستثمرون ترحيبا بتصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي التي استبعد فيها رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1827.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 1358 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 16 يوليو عند 1827.95 دولار.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 بالمئة إلى 1826.70 دولار.

وقال باول إن سوق الوظائف الأميركية مازال أمامها "بعض المجال للتعافي" قبل أن يحين الوقت لسحب الدع.