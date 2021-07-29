شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 59 مليون طن زيت خام ومنتجات بترولية بواسطة خطوط الأنابيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول عن أن كمية الزيت الخام والمنتجات البترولية والتي تم نقلها عبر خطوط الأنابيب بلغت أكثر من 59 مليون طن وذلك خلال عام 2020، موضحا أن خطوط الأنابيب استحوذت علي النسبة الأكبر من الكميات المنقولة بنسبة بلغت حوالي 68.3%.

وأضافت المصادر لـ " الخليج 365 "أنه خلال نفس الفترة تم نقل حوالى 19 مليون طن من الزيت الخام والمنتجات البترولية من خلال "اللوارى" وحوالي 7.8 مليون طن من خلال الناقلات البحرية.

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تستهدف تنفيذ عدد من مشروعات تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية والغاز حيث إنه خلال السبع سنوات الماضية تم تنفيذ عدد من المشروعات منها الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 16 خطاً لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية وإحلال وتجديد 21 خطاً لنقل الزيت الخام، والمنتجات البترولية، وبلغت إجمالى الأطوال حوالى 1332 كم، بتكلفة استثمارية إجمالية حوالى 4.6 مليار جنيه.