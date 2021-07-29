شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة بأكثر من 3% وسط انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال فضلا عن انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وكشفت بيانات حكومية عن أن القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجلت نموا بنسبة 6.5% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بتوقعات أشارت إلى نمو بنسبة 8.5% بعد نمو بنسبة 6.4% في الربع الأول.



وعلاوة على ذلك، أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفض إلى 400 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 424 ألف طلب في الأسبوع قبل الماضي، بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 382 ألفا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.2 نقطة وأقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 18:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.3% إلى 25.7 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 25.8 دولار وأقل سعر عند 25 دولارا.