شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع وسط انخفاض الدولار وصدور بيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس وسط ضعف العملة الأمريكية أمام منافساتها فضلا عن صدور بيانات حكومية بريطانية أفضل من التوقعات.



وأظهرت بيانات صادرة اليوم أن مؤشر المعروض النقدي "إم 4" في المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي متجاوزا توقعات بارتفاع نسبته 0.3%.



وارتفع صافي الإقراض للمواطنين في بريطانيا بنحو 18.2 مليار جنيه إسترليني في يونيو/حزيران، وهو ما تجاوز بكثير توقعات بإقراض قدره 6.8 مليار جنيه إسترليني.



وفي سياق منفصل، كشفت بيانات حكومية عن أن القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجلت نموا بنسبة 6.5% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بتوقعات أشارت إلى نمو بنسبة 8.5% بعد نمو بنسبة 6.4% في الربع الأول.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 18:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.3967، وسجل أعلى سعر عند 1.3982 في حين سجل أقل سعر عند 1.3897.