شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوسع مكاسبه أعلى 1800 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس وسط انخفاض ملحوظ للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ووسع المعدن النفيس مكاسبه أعلى حاجز 1800 دولار للأوقية في أعقاب صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.



وكشفت بيانات حكومية عن أن القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجلت نموا بنسبة 6.5% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بتوقعات أشارت إلى نمو بنسبة 8.5% بعد نمو بنسبة 6.4% في الربع الأول.



وعلاوة على ذلك، أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفض إلى 400 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 424 ألف طلب في الأسبوع قبل الماضي، بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 382 ألفا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.2 نقطة وأقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 18:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 1829.8 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 1832.6 دولار وأقل سعر عند 1806.1 دولار.